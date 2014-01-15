Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HeikinAshi_SepWnd - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1365
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador con periodo igual a 1 es idéntico al Heikin Ashi incluido en MetaTrader. Si el periodo es mayor que uno, el instrumento no responderá a retrocesos pequeños, pero reccionará con retraso a la reversión de la tendencia (no obstante, esto es una "enfermedad" de prácticamente cualquier instrumento de tendencia).
Comparaciónn del indicador Heiken_Ashi estándar con el indicador the HekinAshi_SepWnd con un periodo igual a 2:
Recomendaciones:
- No es recomendable utilizar el indicador Heikin Ashi con un periodo mayor que 5.
- El indicador no solo permite determinar la dirección de la tendencia, sino que permite hacer un trailing del stop mediante el precio de apertura de la velar de Heikin Ashi anterior (con un periodo entre 1-3).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1269
Cruce de МА y ZigZag. Para ser más exactos, es una МА generada según el principio del ZigZag.XXMA
Media Móvil digital adaptativa XXMA representada por un subtipo de Medias Móviles con un filtro digital de tendencias horizontales y que está diseñada para separar el movimiento angular del precio (tendencia) del horizontal (plano) para operar de manera efectiva en presencia de tendencias.
El indicador calcula la media móvil usando un algoritmo modificado de la media móvil lineal ponderadaExp_XMA_Ishimoku_Channel
Sistema de ruptura utilizando el indicador XMA_Ishimoku_Channel.