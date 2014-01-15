HeikinAshi_SepWnd

El indicador con periodo igual a 1 es idéntico al Heikin Ashi incluido en MetaTrader. Si el periodo es mayor que uno, el instrumento no responderá a retrocesos pequeños, pero reccionará con retraso a la reversión de la tendencia (no obstante, esto es una "enfermedad" de prácticamente cualquier instrumento de tendencia).

Comparaciónn del indicador Heiken_Ashi estándar con el indicador the HekinAshi_SepWnd con un periodo igual a 2:





Recomendaciones: