Indicadores

Gaus_MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1008
Ranking:
(48)
Publicado:
Actualizado:
gaus_ma.mq5 (9.42 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

GregoryK

Descripcion:

El indicador calcula la media móvil usando un algoritmo modificado de la media móvil lineal ponderada, donde se calculan los coeficientes suavizados mediante la función base radial (función Gaussiana).

La fórmula matemática del algoritmo subyacente en el indicador es la siguiente

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 22.07.2009.   

Fig.1 Indicador Gaus_MA

Fig.1 Indicador Gaus_MA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1272

