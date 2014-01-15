Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Gaus_MA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
GregoryK
Descripcion:
El indicador calcula la media móvil usando un algoritmo modificado de la media móvil lineal ponderada, donde se calculan los coeficientes suavizados mediante la función base radial (función Gaussiana).
La fórmula matemática del algoritmo subyacente en el indicador es la siguiente
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 22.07.2009.
Fig.1 Indicador Gaus_MA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1272
