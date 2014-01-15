Autor real:

GregoryK

Descripcion:

El indicador calcula la media móvil usando un algoritmo modificado de la media móvil lineal ponderada, donde se calculan los coeficientes suavizados mediante la función base radial (función Gaussiana).

La fórmula matemática del algoritmo subyacente en el indicador es la siguiente

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 22.07.2009.

Fig.1 Indicador Gaus_MA