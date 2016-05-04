und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MA Rounding - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1138
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
BACKSPACEt
Gekreuzter МА und ZigZag. Um genauer zu sein, ein MA der nach dem Prinzip des Zigzag gezeichnet wird. In den Eingabdaten gibt es neben dem gleitenden Durchschnitt selbst noch einen Parameter.
input uint MaRound=50; //Koeffizient der Rundung
Dieser Parameter legt fest nach welcher Anzahl von Punkten in Gegenrichtung der vorherigen Bewegung des MA noch keine Veränderung eintritt.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 11.02.2010.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der MA Rounding Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1211
Der Indikator zeichnet Kerzen in Abhängigkeit von der Trendrichtung.Exp_Kolier_SuperTrend
Handelssystem deas den Kolier_SuperTrend Trend Indikator verwendet
Der Indikator zeichnet einen Kanal für Seitwärtsbewegungen auf MA Rounding.2pbIdealXOSMA_Candles
Dieser Indikator zeichnet Kerzen in Übereinstimmung mit der Farbe der Balken im Histogramm des 2pbIdealXOSMA Indikators.