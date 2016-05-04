Der echte Autor:

BACKSPACEt

Gekreuzter МА und ZigZag. Um genauer zu sein, ein MA der nach dem Prinzip des Zigzag gezeichnet wird. In den Eingabdaten gibt es neben dem gleitenden Durchschnitt selbst noch einen Parameter.

input uint MaRound= 50 ;

Dieser Parameter legt fest nach welcher Anzahl von Punkten in Gegenrichtung der vorherigen Bewegung des MA noch keine Veränderung eintritt.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 11.02.2010.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der MA Rounding Indikator.