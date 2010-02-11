Ставь лайки и следи за новостями
MA Rounding Off - индикатор для MetaTrader 4
5017
Скрещенные МА и ZigZag.
Точнее говоря - МА, постоенная по принципу ЗигЗага.
Во входных данных только два параметра:
- Период МА
- И величина округления.
В оригинале Ма с параметрами SMMA и ценой закрытия - CLOSE.
Величина округления пишется в пунктах.
Т.е. на какое количество пунктов в сторону, противоположную предыдущему движению не реагирует МА.
... Запутанно как-то объяснил...
На скрине это видно:
Построена красная МА (встроенный индикатор МА), с параметрами: период = 8, SMMA, Close.
И моя - фиолетовая, с теми же параметрами и округлением = 13.
С уважением,
Backspace.
