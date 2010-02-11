CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA Rounding Off - индикатор для MetaTrader 4

Aleksejs Mihailovs
Просмотров:
5017
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрещенные МА и ZigZag.

Точнее говоря - МА, постоенная по принципу ЗигЗага.

Во входных данных только два параметра:

- Период МА

- И величина округления.

В оригинале Ма с параметрами SMMA и ценой закрытия - CLOSE.

Величина округления пишется в пунктах.

Т.е. на какое количество пунктов в сторону, противоположную предыдущему движению не реагирует МА.

... Запутанно как-то объяснил...

На скрине это видно:

Построена красная МА (встроенный индикатор МА), с параметрами: период = 8, SMMA, Close.

И моя - фиолетовая, с теми же параметрами и округлением = 13.

С уважением,

Backspace.


