MA Rounding - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1626
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor real:

BACKSPACE

Cruzamento de МА e ZigZag. Para ser mais exato, é uma МА gerada a partir dos princípios de Zigzag. Além dos parâmetros de entrada da média móvel, também estão presentes outros parâmetros. 

input uint MaRound=50; //coeficiente de arredondamento

Este parâmetro determina em que número de pontos do lado oposto do movimento anterior MA não irá responder.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2010.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador MA Rounding.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1211

