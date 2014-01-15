Participe de nossa página de fãs
MA Rounding - indicador para MetaTrader 5
Cruzamento de МА e ZigZag. Para ser mais exato, é uma МА gerada a partir dos princípios de Zigzag. Além dos parâmetros de entrada da média móvel, também estão presentes outros parâmetros.
input uint MaRound=50; //coeficiente de arredondamento
Este parâmetro determina em que número de pontos do lado oposto do movimento anterior MA não irá responder.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2010.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador se baseia no indicador MA Rounding, sendo responsável em desenhar canais para o mercado lateralizado.2pbIdealXOSMA_Candles
Este indicador colore as velas de acordo com a cor das barras do histograma do indicador 2pbIdealXOSMA.
O indicador colore as velas de acordo com a direção da tendência.Exp_Kolier_SuperTrend
Sistema de negociação baseado no indicador de tendência Kolier_SuperTrend.