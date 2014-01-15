Autor real:

BACKSPACE

Cruzamento de МА e ZigZag. Para ser mais exato, é uma МА gerada a partir dos princípios de Zigzag. Além dos parâmetros de entrada da média móvel, também estão presentes outros parâmetros.

input uint MaRound= 50 ;

Este parâmetro determina em que número de pontos do lado oposto do movimento anterior MA não irá responder.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2010.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador MA Rounding.