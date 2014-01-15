CodeBaseSecciones
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1226
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

BACKSPACE

El indicador TrendPaint dibuja velas dependiendo del sentido de la tendencia. Las velas ascendentes cuando hay subida en el mercado se colorean de verde lechuga, las velas descendentes cuando el mercado sube son verdes. De forma análoga, cuando el mercado baja, las velas descendentes se visualizan en rojo y las velas ascendendes en púrpura. El indicador se basa en el análisis de la posición relativa de dos Medias Móviles MA Rounding (rápida y lenta) durante cuatro barras.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 11.02.2010.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador TrendPaint.

Fig.1 TrendPaint

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1210

