请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
BACKSPACE
此 TrendPaint 指标依据趋势方向绘制蜡烛图。在市场升势中，阳线颜色为菜绿色，阴线颜色为绿色。类似的，在市场跌势中阴线颜色显示为红色，阳线颜色为紫色。此指标分析两条 MA Rounding (快速与慢速) 均线在4根柱线的相对位置，并在此基础上绘图。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.02.2010.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 TrendPaint
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1210
MA 舍入
МА 与 ZigZag 交叉。更确切地说，是 МА 在 ZigZag 折线原则上绘制。MA_Rounding_Channel
此指标在 MA 舍入指标基础上为平面市场画通道。