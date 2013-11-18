代码库部分
TrendPaint - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1795
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
trendpaint.mq5 (21.45 KB) 预览
真实作者:

BACKSPACE

此 TrendPaint 指标依据趋势方向绘制蜡烛图。在市场升势中，阳线颜色为菜绿色，阴线颜色为绿色。类似的，在市场跌势中阴线颜色显示为红色，阳线颜色为紫色。此指标分析两条 MA Rounding (快速与慢速) 均线在4根柱线的相对位置，并在此基础上绘图。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.02.2010.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 TrendPaint 指标。

图例.1 TrendPaint

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1210

