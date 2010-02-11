Join our fan page
Trend Paint - indicator for MetaTrader 4
- 26262
-
Основной идеей данного индикатора была визуальная оценка работы стратегии.
Т.е. когда по показателям встроенных элементов восходящий тренд - бары окрашиваются в зелёный цвет.
Когда нисходящий тренд - в красный цвет.
Когда тренд боковой (или просто встроенные элементы тупят) - бары окрашиваются в серый цвет.
Идея оправдала себя.
Помимо показаний тестера, очень наглядно было видно всё на графике.
Точки входа и выхода.
Время вне рынка.
В данной работе уже встроенны MA Rounding Off и Parabolic (Open-Close) -отдельно эти индикаторы можете посмотреть в моих прежних работах.
Подстроить данный индикатор можно под любую стратегию, было бы желание.
...Настоятельно рекоммендую в свойствах графика, выкрасить бары в цвет экрана.
Тогда картинки будут просто замечательные!
С уважением,
Backspace.
P.S.
Идея, окрашивать бары с помощью DRAW_HISTOGRAM принадлежит одному из участников этого чата.
За что ему огромное спасибо.
К сожалению, не помню его имени.
Найду - обязательно напишу.
