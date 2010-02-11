CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

Trend Paint - indicator for MetaTrader 4

Aleksejs Mihailovs
Views:
26262
Rating:
(6)
Published:
Updated:
Trend_Paint.mq4 (29.1 KB) view
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

Основной идеей данного индикатора была визуальная оценка работы стратегии.

Т.е. когда по показателям встроенных элементов восходящий тренд - бары окрашиваются в зелёный цвет.

Когда нисходящий тренд - в красный цвет.

Когда тренд боковой (или просто встроенные элементы тупят) - бары окрашиваются в серый цвет.

Идея оправдала себя.

Помимо показаний тестера, очень наглядно было видно всё на графике.

Точки входа и выхода.

Время вне рынка.

В данной работе уже встроенны MA Rounding Off и Parabolic (Open-Close) -отдельно эти индикаторы можете посмотреть в моих прежних работах.

Подстроить данный индикатор можно под любую стратегию, было бы желание.

...Настоятельно рекоммендую в свойствах графика, выкрасить бары в цвет экрана.

Тогда картинки будут просто замечательные!

С уважением,

Backspace.

P.S.

Идея, окрашивать бары с помощью DRAW_HISTOGRAM принадлежит одному из участников этого чата.

За что ему огромное спасибо.

К сожалению, не помню его имени.

Найду - обязательно напишу.


Lilith goes to Hollywood Lilith goes to Hollywood

An antimartingale which tries to maximise the gain/risk ratio. I have a 5 digits account, let me know if you have any problem with this.

Combo Trader (Updated) Combo Trader (Updated)

This system use many methods to trade , you can trade about 52 different strategies,

Spread Indicator Spread Indicator

This Indicator shows the current pair's current spread in the upper left corner.

RenkoShade2 - Draws Renko boxes in normal TF RenkoShade2 - Draws Renko boxes in normal TF

This indi draws renko boxes on normal TF window.