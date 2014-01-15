Pon "Me gusta" y sigue las noticias
KeltnerChannelWithFlatZone - indicador para MetaTrader 5
La idea principal es que se considera que el cambio de tendencia oucrre no cuando se cruzan las MA, sino cuando los precios salen de la zona plana. En otras palabras, en la zona plana (sería más apropiado llamarla "muerta") no se realizan transacciones, esto puede servidr como una especie de filtro de falsos positivos en el cruce de las Medias Móviles.
Recomendaciones:
- Asegúrese que en las propiedades del gráfico (F8) en la pestaña "General" esté marcacado "Gráfico por encima".
