CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KeltnerChannelWithFlatZone - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1119
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La idea principal es que se considera que el cambio de tendencia oucrre no cuando se cruzan las MA, sino cuando los precios salen de la zona plana. En otras palabras, en la zona plana (sería más apropiado llamarla "muerta") no se realizan transacciones, esto puede servidr como una especie de filtro de falsos positivos en el cruce de las Medias Móviles.

KelnerChannelWithFlatZone

Recomendaciones:

  • Asegúrese que en las propiedades del gráfico (F8) en la pestaña "General" esté marcacado "Gráfico por encima".

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1270

Exp_Kolier_SuperTrend Exp_Kolier_SuperTrend

Sistema de trading basado en el indicador de tendencia Kolier_SuperTrend.

TrendPaint TrendPaint

El indicador dibuja velas dependiendo del sentido de la tendencia.

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

Indicador de tendencia breakthrough.

PriceChanel_HTF PriceChanel_HTF

El indicador de Canal de Precio. Dibuja la línea de los valores de precio alto y el bajo de los últimas N barras de timeframe alto