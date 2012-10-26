CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendPaint - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3087
(19)
Реальный автор:

BACKSPACE

Индикатор TrendPaint раскрашивает свечи в зависимости от направления тренда. Растущие свечи на растущем рынке окрашены в салатовый, падающие свечи на растущем рынке - в зеленый. Аналогично, падающие свечи на падающем рынке отображаются красным цветом, а растущие - багровым. В основу индикатора положен анализ взаимного расположения двух мувингов MA Rounding (быстрого и медленного) на четырех барах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 11.02.2010.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор TrendPaint

