TrendPaint - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
BACKSPACE
Индикатор TrendPaint раскрашивает свечи в зависимости от направления тренда. Растущие свечи на растущем рынке окрашены в салатовый, падающие свечи на растущем рынке - в зеленый. Аналогично, падающие свечи на падающем рынке отображаются красным цветом, а растущие - багровым. В основу индикатора положен анализ взаимного расположения двух мувингов MA Rounding (быстрого и медленного) на четырех барах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 11.02.2010.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 TrendPaint
