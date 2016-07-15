実際の著者：

TrendPaint指標はトレンド方向に応じてローソク足を描画します。成長している市場での上昇中のローソク足はレタスグリーン、下降中のローソク足は緑です。同じように下降している市場での上昇中のローソク足は赤、下降中のローソク足は紫です。この指標はMA Roundingの（高速と低速の）4バーの2つの移動平均の相対的な位置の分析に基づいて描かれています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年2月11日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 TrendPaint