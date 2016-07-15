コードベースセクション
インディケータ

TrendPaint - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

BACKSPACE

TrendPaint指標はトレンド方向に応じてローソク足を描画します。成長している市場での上昇中のローソク足はレタスグリーン、下降中のローソク足は緑です。同じように下降している市場での上昇中のローソク足は赤、下降中のローソク足は紫です。この指標はMA Roundingの（高速と低速の）4バーの2つの移動平均の相対的な位置の分析に基づいて描かれています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年2月11日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 TrendPaint 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1210

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

この指標は2pbIdealXOSMA指標のヒストグラムのバーの色に合わせてローソク足はを描画します。

MA Rounding MA Rounding

交差したМАとジグザグ。もっと正確にいうと、ジグザグ原理によって描かれたMAです。

Exp_MA_Rounding_Channel Exp_MA_Rounding_Channel

MA_Rounding_Channel指標を使ったブレイクスルー取引システム。

Exp_ZPF Exp_ZPF

ゼロポイント指標を使用した取引システム。