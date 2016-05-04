CodeBaseKategorien
TrendPaint - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

BACKSPACEt

Der TrendPaint Indikator zeichent Kerzen in Abhängigkeit von der Trendrichtung. Größer werdende Kerzen im wachsenden Markt werden in der Farbe "lettuce green" (Salatgrün), fallende Kerzen im wachsenden Markt in grün gezeichnet. Analog werden fallende Kerzen im fallenden Markt rot dargestellt, wachsende Kerzen sind lila. Der Indikator wird auf Basis der Analyse der relativen Positon von zwei gleitenden Durchschnitten des MA Rounding (schnell und langsam) auf vier Stunden Balken gezeichnet.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 11.02.2010.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der TrendPaint Indikator.

Abb.1 TrendPaint

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1210

