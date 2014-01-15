Sistema de trading que utiliza el indicador conversor XMA_Ishimoku_Channel. La señal se forma al cierre de una barra si el precio está dentro de los límites del canal.

Coloque el archivo compilado del indicador XMA_Ishimoku_Channel.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el año 2011 en GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados