O indicador TrendPaint colore as velas de acordo com a direção da tendência. Velas crescentes no mercado de alta são mostradas na cor verde alface, velas decrescentes no mercado de alta são mostradas na cor verde. Analogamente, velas decrescentes no mercado de baixa se apresentam na cor vermelha e velas crescentes na cor roxo. O indicador se baseia na análise em relação a posição de duas médias móveis de MA Rounding (rápida e lenta) durante quatro barras.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2010.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicator TrendPaint