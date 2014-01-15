CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TrendPaint - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2224
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
trendpaint.mq5 (12.38 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

BACKSPACE

O indicador TrendPaint colore as velas de acordo com a direção da tendência. Velas crescentes no mercado de alta são mostradas na cor verde alface, velas decrescentes no mercado de alta são mostradas na cor verde. Analogamente, velas decrescentes no mercado de baixa se apresentam na cor vermelha e velas crescentes na cor roxo. O indicador se baseia na análise em relação a posição de duas médias móveis de MA Rounding (rápida e lenta) durante quatro barras.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2010.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicator TrendPaint.

Fig.1 Indicator TrendPaint

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1210

MA Rounding MA Rounding

Cruzamento de МА e ZigZag. Para ser mais exato, é uma МА gerada a partir dos princípios de ZigZag.

MA_Rounding_Channel MA_Rounding_Channel

O indicador se baseia no indicador MA Rounding, sendo responsável em desenhar canais para o mercado lateralizado.

Exp_Kolier_SuperTrend Exp_Kolier_SuperTrend

Sistema de negociação baseado no indicador de tendência Kolier_SuperTrend.

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

Indicador de tendência por rompimento.