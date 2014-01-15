Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Kolier_SuperTrend - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_Kolier_SuperTrend se basa en los cruces que se producen entre las medias móviles del indicador Kolier_SuperTrend. La señal de compraventa se genera mientras la barra se cierra y aparece un cuadrado del color que corresponda.
El archivo compilado Kolier_SuperTrend.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para AUDUSD H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
