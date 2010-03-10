Смотри, как бесплатно скачать роботов
Zero Point Force - индикатор для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
В индикаторе заложена идея из физики о нулевой точке! Показывает силу сгрупированную в точке ноль!
Формула:
ZPF = 0 + (Volume(X) * (MA(X) - МА(X*2))) / 2
