Индикаторы

Zero Point Force - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Myznikov
Просмотров:
10659
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

В индикаторе заложена идея из физики о нулевой точке! Показывает силу сгрупированную в точке ноль!

Формула:

ZPF = 0 + (Volume(X) * (MA(X) - МА(X*2))) / 2

Картинка:

