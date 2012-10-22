CodeBaseРазделы
Индикаторы

Zero Point Force - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3959
(17)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
ZPF.mq5 (16.82 KB) просмотр
Реальный автор:

Ivan Kornilov

Индикатор силы нулевой точки, построенный на двух мувингах. В индикаторе заложена идея из физики о нулевой точке! Показывает силу, сгруппированную в точке ноль!

Формула для расчета индикатора:

ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 10.03.2010.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Zero Point Force

