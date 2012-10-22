Ставь лайки и следи за новостями
Zero Point Force - индикатор для MetaTrader 5
- 3959
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Индикатор силы нулевой точки, построенный на двух мувингах. В индикаторе заложена идея из физики о нулевой точке! Показывает силу, сгруппированную в точке ноль!
Формула для расчета индикатора:
ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 10.03.2010.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Zero Point Force
