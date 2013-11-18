真实作者:

Ivan Kornilov

此合力零点指标在两条均线基础上绘制。此指标的思路来自物理学的零点!显示不同力量的聚合零点!

指标的计算公式:

ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 10.03.2010.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 合力零点指标