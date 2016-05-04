und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Zero Point Force - Indikator für den MetaTrader 5
Ivan Kornilov
Der Zero Point Force Indikator wird auf Basis von zwei gleitenden Durchschnitten gezeichnet. Die Idee des Indikators ist der von der Physik entlehnte Nullpunkt! Zeigt Kraft klassifiziert beim Nullpunkt!
Die Formel zur Berechnung dieses Indikators:
ZPF[Balken] = MA (Period, Volume[Balken]) * (MA (Period, Price[Balken]) - MA (2*Period, Price[Balken])) / 2
Der Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 10.03.201 veröffentlicht.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
