Zero Point Force - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
983
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
zpf.mq5 (8.6 KB) ansehen
ZIP herunterladen
Der echte Autor:

Ivan Kornilov

Der Zero Point Force Indikator wird auf Basis von zwei gleitenden Durchschnitten gezeichnet. Die Idee des Indikators ist der von der Physik entlehnte Nullpunkt! Zeigt Kraft klassifiziert beim Nullpunkt!

Die Formel zur Berechnung dieses Indikators:

ZPF[Balken] = MA (Period, Volume[Balken]) * (MA (Period, Price[Balken]) - MA (2*Period, Price[Balken])) / 2

Der Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 10.03.201 veröffentlicht.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der Zero Point Force Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1202

