StochasticStack - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ivan Kornilov
La combinación lineal más simple de ocho estocásticos en la forma del oscilador, la nube de color corresponde a la dirección de la tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 24.03.2010.
Fig.1 El indicador StochasticStack.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1201
