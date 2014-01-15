CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StochasticStack - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
999
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ivan Kornilov

La combinación lineal más simple de ocho estocásticos en la forma del oscilador, la nube de color corresponde a la dirección de la tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 24.03.2010.   

Fig.1 El indicador StochasticStack.

Fig.1 El indicador StochasticStack.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1201

LeManStop LeManStop

El indicador para determinar Stop Loss

Zero Point Force Zero Point Force

El indicador Zero Point Force se construye sobre la base de dos Medias Móviles.

JS-Stoh-BB-RSI JS-Stoh-BB-RSI

Sistema de indicadores múltiples que utiliza osciladores RSI y estocástico con Bandas de Bollinger.

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

Sistema de comercio utilizando el indicador DSSBressert