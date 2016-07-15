コードベースセクション
ゼロポイントフォース - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Ivan Kornilov

2つの移動平均に基づいて描かれたゼロポイントフォース指標。 この指標は、物理学のゼロポイントのアイデアを有しています。ゼロポイントで分類された力を示します。

指標計算の式：

ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2

このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年3月10日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図１ゼロポイントフォース指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1202

