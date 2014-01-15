Autor real:

Ivan Kornilov

O indicador Zero Point Force se baseia em duas médias móveis. Este indicador utiliza a ideia do ponto zero, retirada da física! Ele mostra a força concentrada no ponto zero!

Fórmula do indicador:

ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.03.2010.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador Zero Point Force