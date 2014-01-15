Participe de nossa página de fãs
Zero Point Force - indicador para MetaTrader 5
- 2105
Autor real:
Ivan Kornilov
O indicador Zero Point Force se baseia em duas médias móveis. Este indicador utiliza a ideia do ponto zero, retirada da física! Ele mostra a força concentrada no ponto zero!
Fórmula do indicador:
ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.03.2010.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador Zero Point Force
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1202
