Exp_AdaptiveRenko
此 Exp_AdaptiveRenko 交易系统，在 AdaptiveRenko 指标的 NRTR 基础上绘制。在柱线收盘时，如果直方图方向改变，则形成执行交易的信号。
放置 AdaptiveRenko.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 EURAUD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1188
