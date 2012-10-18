CodeBaseРазделы
Exp_AdaptiveRenko - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_AdaptiveRenko построен на основе NRTR индикатора AdaptiveRenko. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения гистограммы.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AdaptiveRenko.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования 

ColorX2MA-Parabolic ColorX2MA-Parabolic

Технический индикатор iSAR, в котором в качестве опорного ценового ряда использован мувинг X2MA для лучшей фильтрации ложных сигналов.

Exp_JBrainSig1_UltraRSI Exp_JBrainSig1_UltraRSI

Эксперт Exp_JBrainSig1_UltraRSI использует для анализа ситуации показания двух индикаторов - JBrainTrend1Sig и UltraRSI.

SF-6(AM) SF-6(AM)

Индикатор тренда с указанием "слабых" баров.

Ichimoku Oscillator Ichimoku Oscillator

Осциллятор, выполненный на основе четырех линий индикатора Ишимоку.