Exp_AdaptiveRenko - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2843
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт Exp_AdaptiveRenko построен на основе NRTR индикатора AdaptiveRenko. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения гистограммы.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AdaptiveRenko.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
