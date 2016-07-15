コードベースセクション
Exp_AdaptiveRenko - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
711
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\
adaptiverenko.mq5 (10.14 KB) ビュー
exp_adaptiverenko.mq5 (6.52 KB) ビュー
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
AdaptiveRenko 指標のNRTRに基づいて描画されたExp_AdaptiveRenkoエキスパートアドバイザー。 ヒストグラムが方向を変えた場合、取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたAdaptiveRenko.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のEURAUDの検証結果：

図2　 検証結果のチャート 

