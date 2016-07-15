無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_AdaptiveRenko - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 711
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
AdaptiveRenko 指標のNRTRに基づいて描画されたExp_AdaptiveRenkoエキスパートアドバイザー。 ヒストグラムが方向を変えた場合、取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに形成されます。
コンパイルされたAdaptiveRenko.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のEURAUDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1188
