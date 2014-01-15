CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin
\MQL5\Indicators\
adaptiverenko.mq5 (10.14 KB) visualização
exp_adaptiverenko.mq5 (6.52 KB) visualização
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O Expert Advisor Exp_AdaptiveRenko desenha com base no NRTR do indicador AdaptiveRenko. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando o histograma muda de direção.

Coloque o arquivo compilado AdaptiveRenko.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1188

