AdaptiveRenko - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Svinozavr
Media Móvil NRTR procedente de Konstantin Kopyrkin para trailing stops y visualización de tendencias. La línea punteada es la superior y los límites inferiores del canal(ladrillos). Las líneas continuas son las líneas de soporte / resistencia.
Se ha añadido la restricción del espesor mínimo del ladrillo (el campo WideMin que elimina los falsos cambios del mercado poco activo) y, se juzga por la desviación estándar.
También se añade la visualización de la tendencia determinada por la lógica del autor (soporte / resistencia).
Restricción del grosor mínimo que permite el uso de un espesor fijo como en un clásico Renko (ladrillo = 4 puntos).
Cabe señalar que el indicador depende del punto de partida de sus cálculos y si, por ejemplo, se cambia el número máximo de barras en la ventana en los ajustes del terminal, entonces la ubicación del indicador en la tabla cambiará!
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 05.04.2010.
Fig.1 El indicador AdaptiveRenko
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1177
