2XMA - indicador para MetaTrader 5
- 1287
Autor real:
Yuriy Tokman
Histograma de MACD dibujado con dos líneas de señales dentro del gráfico del activo financiero.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 18.11.2009.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1249
