2XMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1287
(18)
2xma.mq5 (11.63 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Autor real:

Yuriy Tokman

Histograma de MACD dibujado con dos líneas de señales dentro del gráfico del activo financiero.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 18.11.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador 2XMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1249

