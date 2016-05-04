CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_AdaptiveRenko - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
972
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
adaptiverenko.mq5 (10.14 KB) ansehen
exp_adaptiverenko.mq5 (6.52 KB) ansehen
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_AdaptiveRenko Expert Advisor wird auf Basis des NRTR des AdaptiveRenko Indikator gezeichnet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch einen Balken gebildet bei dem das Histogramm seine Richtung ändert.

Speichern Sie die compilierte AdaptiveRenko.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. 

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 

 Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:

Abb. 2. Charts der Testergebnisse 

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1188

Momemtum In Time Momemtum In Time

Der Indikator der Preisbewegung relativ zu einem gewählten Zeitpunkt

MALR MALR

Der Moving Average of a linear regression (gleitende Durchschnitt einer liniearen Regression) mit zwei Leveln von Bändern wie bei John Bollinger Bändern

Exp_JBrainSig1_UltraRSI Exp_JBrainSig1_UltraRSI

Der Exp_JBrainSig1_UltraRSI Expert Advisor verwendet die Werte des JBrainTrend1Sig und UltraRSI Indikators um die Marktsituation zu analysieren.

Exp_Candles_XSmoothed Exp_Candles_XSmoothed

Das Ausbruch Handelssystem verwendet den Candles_Smoothed Indikator.