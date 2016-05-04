und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_AdaptiveRenko Expert Advisor wird auf Basis des NRTR des AdaptiveRenko Indikator gezeichnet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch einen Balken gebildet bei dem das Histogramm seine Richtung ändert.
Speichern Sie die compilierte AdaptiveRenko.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1188
