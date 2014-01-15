CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_Oracle - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El Asesor Experto Exp_Oracle se basa en las señales del indicador de redibujo Oracle. La señal de compraventa se produce mientras la barra se cierra y la linea de señal del indicador avanza hacia el nivel cero, o la línea de señal cambia de dirección, o también si hay un cruce entre la línea de señal y el indicador (dependiendo de las opciones seleccionadas en los parámetros de entrada).

Hay que poner el archivo compilado Oracle.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit. Obsérvese en el siguiente gráfico de ejemplo que las operaciones del Asesor Experto coinciden con los cambios que se producen en el indicador Oracle.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 sobre UDSCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1179

Color Parabolic Color Parabolic

La principal ventaja del indicador iSAR es que se basa en los precios actuales de las series de tiempo gracias a la cual se puede aplicar a otros indicadores.

Exp_JBrainSig1_UltraRSI Exp_JBrainSig1_UltraRSI

El Asesor Experto Exp_JBrainSig1_UltraRSI analiza el mercado con los valores de los indicadores JBrainTrend1Sig y UltraRSI.

DMA (Displaced Moving Averages) DMA (Displaced Moving Averages)

Medias Móviles desplazadas.

Exp_Candles_XSmoothed Exp_Candles_XSmoothed

Sistema de trading basado en el indicador Candles_Smoothed.