此 Exp_Oracle 自动交易程序依据来自 甲骨文 重绘指标的的信号绘制。当柱线收盘时，如果指标信号线的零轴被突破，或信号线改变方向，且信号线与 RMACD 直方图突破零轴或直方图方向改变或信号线突破直方图 (依据输入参数选项 Mode)，信号形成。

放置 Oracle.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。应当指出的是，迄今为止 Oracle 是重绘指标，所以在测试自动交易程序后获得的最终图表，合约与指标线变化之间不会一致!

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 UDSCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表



