コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Oracle - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
778
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
exp_oracle.mq5 (8.6 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
oracle.mq5 (9.37 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_OracleエキスパートアドバイザーはOracle再描画指標のシグナルに基づいて描画されます。取引を実行するためのシグナルは、シグナルラインのゼロレベルがブレイクスルーかシグナルラインの方向が変化するかし、シグナルラインと指標の交差がある条件で（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

コンパイルされたOracle.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。Oracle指標は再描画されるので、エキスパートアドバイザーの検証後に取得された最終的なチャート、取引とインディケータラインの変化は一致しないことには留意されるべきです。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUDSCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1179

Oracle Oracle

著者によれば、最良の予測指標です。アナリストよりも信頼できる予言です。

AdaptiveRenko AdaptiveRenko

トレイリングストップ動向を表示するKonstantin Kopyrkinの NRTR 移動平均

適応ラゲールフィルタ 適応ラゲールフィルタ

任意の次数のラゲール多項式を計算する能力を持つ適応フィルタ

Ind - CosmoGround Ind - CosmoGround

黒チャート上の星空指標