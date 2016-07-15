無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_Oracle - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 778
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_OracleエキスパートアドバイザーはOracle再描画指標のシグナルに基づいて描画されます。取引を実行するためのシグナルは、シグナルラインのゼロレベルがブレイクスルーかシグナルラインの方向が変化するかし、シグナルラインと指標の交差がある条件で（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。
コンパイルされたOracle.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。Oracle指標は再描画されるので、エキスパートアドバイザーの検証後に取得された最終的なチャート、取引とインディケータラインの変化は一致しないことには留意されるべきです。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUDSCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1179
Oracle
著者によれば、最良の予測指標です。アナリストよりも信頼できる予言です。AdaptiveRenko
トレイリングストップ動向を表示するKonstantin Kopyrkinの NRTR 移動平均
適応ラゲールフィルタ
任意の次数のラゲール多項式を計算する能力を持つ適応フィルタInd - CosmoGround
黒チャート上の星空指標