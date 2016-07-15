Exp_OracleエキスパートアドバイザーはOracle再描画指標のシグナルに基づいて描画されます。取引を実行するためのシグナルは、シグナルラインのゼロレベルがブレイクスルーかシグナルラインの方向が変化するかし、シグナルラインと指標の交差がある条件で（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

コンパイルされたOracle.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。Oracle指標は再描画されるので、エキスパートアドバイザーの検証後に取得された最終的なチャート、取引とインディケータラインの変化は一致しないことには留意されるべきです。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUDSCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート



