DMA (Displaced Moving Averages) - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

LenIFCHIK

El inidcador DMA (Medias Móviles Desplazadas) coloca tres medias móviles en la ventana principal:

  • 3-período de media móvil desplazada hacia adelante en tres periodos (SR DMA);
  • 7-período de media móvil desplazada hacia adelante en cinco períodos (MR DMA);
  • 25-período de media móvil desplazada hacia adelante en cinco períodos (LR DMA). 

El indicador se elabora sobre la base de la descripción dada en el libro de Joe DiNapoli "Trading with DiNapoli Levels". 

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 30.03.2010.   

Fig.1 El indicador Displaced Moving Averages.

Fig.1 El indicador Displaced Moving Averages. 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1191

