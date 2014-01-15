Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DMA (Displaced Moving Averages) - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
LenIFCHIK
El inidcador DMA (Medias Móviles Desplazadas) coloca tres medias móviles en la ventana principal:
- 3-período de media móvil desplazada hacia adelante en tres periodos (SR DMA);
- 7-período de media móvil desplazada hacia adelante en cinco períodos (MR DMA);
- 25-período de media móvil desplazada hacia adelante en cinco períodos (LR DMA).
El indicador se elabora sobre la base de la descripción dada en el libro de Joe DiNapoli "Trading with DiNapoli Levels".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 30.03.2010.
Fig.1 El indicador Displaced Moving Averages.
