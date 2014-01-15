Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_Oracle se desenha com base nos sinais retirados do indicador redesenho de Oracle. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando ocorre o rompimento da linha de sinal com o nível zero ou a linha de sinal muda de direção e também se há o cruzamento da linha de sinal e o indicador (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).
Coloque o arquivo compilado Oracle.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. Observe no gráfico a seguir que as operações de exemplo Expert Advisor coincidem com as mudanças que ocorrem no indicador Oracle.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par UDSCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1179
