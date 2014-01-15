CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Oracle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1233
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
exp_oracle.mq5 (8.6 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
oracle.mq5 (9.37 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_Oracle se desenha com base nos sinais retirados do indicador redesenho de Oracle. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando ocorre o rompimento da linha de sinal com o nível zero ou a linha de sinal muda de direção e também se há o cruzamento da linha de sinal e o indicador (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).

Coloque o arquivo compilado Oracle.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. Observe no gráfico a seguir que as operações de exemplo Expert Advisor coincidem com as mudanças que ocorrem no indicador Oracle.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par UDSCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1179

Color Parabolic Color Parabolic

A principal vantagem do indicador iSAR é que ele se baseia nas séries de preço atuais, que podem ser aplicadas para os demais indicadores.

Exp_JBrainSig1_UltraRSI Exp_JBrainSig1_UltraRSI

O Expert Advisor Exp_JBrainSig1_UltraRSI utiliza os valores dos indicadores JBrainTrend1Sig e UltraRSI para analisar o estado em que o mercado se encontra.

DMA (Displaced Moving Averages) DMA (Displaced Moving Averages)

Displaced Moving Averages (Médias Móveis Deslocadas)

Exp_Candles_XSmoothed Exp_Candles_XSmoothed

Sistema de negociação baseado no indicador Candles_Smoothed.