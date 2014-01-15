Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Oracle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1760
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Ivan Kornilov
Según el autor, este es el mejor indicador de pronóstico. El oráculo en el que más analistas pueden confiar. Por lo tanto, lo sea o no, es una cuestión discutible, pero en cuanto a la idea de la creación de indicadores re-dibujados perturba regularmente la mente de una parte de la comunidad de traders, por lo que es imposible prestar atención a este tema resbaladizo. El indicador se vuelve a re-dibujar cuatro barras por delante!
En cualquier caso, el parámetro de entrada Recount es añadido en el código del Asesor Experto para permitir deshabilitar la conversión del indicador en las barras cerradas, en cierto modo que es un poco exagerado para ver el estado actual del indicador con todas las barras cerradas sin volver a re-dibujar.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 05.04.2010.
Fig.1 El indicador Oracle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1178
Indicador del movimiento de los precios en relación a un punto de tiempo seleccionado.MALR
Media Móvil de una regresión lineal con dos niveles de bandas similares a las bandas de John Bollinger.
Indicador MA con la posibilidad de configuración fina.KPrmSt
Estocástico Cynthia Case.