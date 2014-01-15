Autor real:

Ivan Kornilov

Según el autor, este es el mejor indicador de pronóstico. El oráculo en el que más analistas pueden confiar. Por lo tanto, lo sea o no, es una cuestión discutible, pero en cuanto a la idea de la creación de indicadores re-dibujados perturba regularmente la mente de una parte de la comunidad de traders, por lo que es imposible prestar atención a este tema resbaladizo. El indicador se vuelve a re-dibujar cuatro barras por delante!

En cualquier caso, el parámetro de entrada Recount es añadido en el código del Asesor Experto para permitir deshabilitar la conversión del indicador en las barras cerradas, en cierto modo que es un poco exagerado para ver el estado actual del indicador con todas las barras cerradas sin volver a re-dibujar.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 05.04.2010.

Fig.1 El indicador Oracle