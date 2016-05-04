Der Exp_Oracle Expert Advisor wird auf Basis von Signalen die durch den Oracle redrawing Indikator generiert wurden gezeichnet. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn die Nullinie der Singallinie des Indikators durchbricht oder die Signallinie die Richtung ändert und wenn es eine Kreuzung zwischen der Signallinie und dem Indikator gibt (hängt von den Optionen des Eingabeparameters Mode ab).

Speichern Sie die compilierte Oracle.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. Es ist zu beachten, dass - solange der Oracle Indikator neu gezeichnet wird, es im Chart kein Zusammentrefffen zwischen de Trades und Änderungen der Indikatorlinien geben wird!

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 bei UDSCHF H4:

Abb. 2. Charts der Testergebnisse



