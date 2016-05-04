CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Oracle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
875
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
exp_oracle.mq5 (8.6 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
oracle.mq5 (9.37 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_Oracle Expert Advisor wird auf Basis von Signalen die durch den Oracle redrawing Indikator generiert wurden gezeichnet. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn die Nullinie der Singallinie des Indikators durchbricht oder die Signallinie die Richtung ändert und wenn es eine Kreuzung zwischen der Signallinie und dem Indikator gibt (hängt von den Optionen des Eingabeparameters Mode ab).

Speichern Sie die compilierte Oracle.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. Es ist zu beachten, dass - solange der Oracle Indikator neu gezeichnet wird, es im Chart kein Zusammentrefffen zwischen de Trades und Änderungen der Indikatorlinien geben wird!

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 bei UDSCHF H4:

Abb. 2. Charts der Testergebnisse

Abb. 2. Charts der Testergebnisse

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1179

Oracle Oracle

Laut Autor ist dies der beste Vorherhsageindikator. Das Orakel dem man mehr als Analysten vertrauen kann

AdaptiveRenko AdaptiveRenko

Der NRTR gleitende Durchschnit von Konstantin Kopyrkin zum Nachziehen von Stopps und zur Anzeige von Trends

Adaptive Laguerre Filter Adaptive Laguerre Filter

Adaptiver Filter mit der Möglichkeit das Laguerre Polynom beliebiger Ordnung zu berechnen

Ind - CosmoGround Ind - CosmoGround

Der Indikator mit dem Sternenhimmel auf einem schwarzen Chart