Sistema de trading basado en el indicador Candles_Smoothed. La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra, siempre que el nivel de avance sea superior o inferior a la vela.

Hay que poner el archivo compilado Candles_Smoothed.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Historial de las operaciones

Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas