Exp_Candles_XSmoothed - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
exp_xcandles_smoothed.mq5 (8.13 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
candles_smoothed.mq5 (6.49 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Sistema de trading basado en el indicador Candles_Smoothed. La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra, siempre que el nivel de avance sea superior o inferior a la vela.

Hay que poner el archivo compilado Candles_Smoothed.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit. 

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Historial de las operaciones

 Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1190

