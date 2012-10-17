Эксперт Exp_Oracle построен на основе сигналов, снимаемых с перерисовывающегося индикатора Oracle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой сигнальной линией индикатора нулевого уровня, поменялось направление движения сигнальной линии, а так же если произошло пересечение индикатора и сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Oracle.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. Следут также учесть, что, поскольку индикатор Oracle перерисовывается, постольку и на итоговом графике, полученном после тестирования эксперта совпадения между сделками и изменениями на линиях индикатора не будет!

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на UDSCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования