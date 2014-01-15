CodeBaseSecciones
Exp_2pbIdealXOSMA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
970
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
exp_2pbidealxosma.mq5 (7.84 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
2pbidealxosma.mq5 (9.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El Asesor Experto Exp_2pbIdealXOSMA se dibuja a partir del indicador 2pbIdealXOSMA. La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra siempre que el histograma esté cambiando de dirección.

Hay que colocar el archivo compilado 2pbIdealXOSMA.ex5 en the terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 2. Historial de las operaciones

 Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 3. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1167

