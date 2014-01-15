Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_2pbIdealXOSMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
Visualizaciones: 970
- 970
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asesor Experto Exp_2pbIdealXOSMA se dibuja a partir del indicador 2pbIdealXOSMA. La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra siempre que el histograma esté cambiando de dirección.
Hay que colocar el archivo compilado 2pbIdealXOSMA.ex5 en the terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Historial de las operaciones
Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1167
