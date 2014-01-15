Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Filtro Adaptativo de Laguerre - indicador para MetaTrader 5
El presente indicador es una variante mejorada de un Filtro Adaptativo de Laguerre calculado mediante el método de John Ehlers. A diferecia del indicador original, se utiliza un algoritmo de polinomios de Laguerre de cualquier orden (el valor por defecto del parámetro Order es 4). De manera adicional, se pueden utilizar diferentes métodos de suavizado del coeficiente de adaptabilidad mediante los parámetros AdaptiveSmooth (valor por defecto 5) y AdaptiveSmoothMode (valor por defecto Median).
Tmabién es posible contruir un filtro no adaptativo de Laguerre utilizando el periodo Length, expresado en barras y el valor 0 para el parámetro AdaptiveMode.
Finalmente, tenemos la posibilidad de visualizar la tendencia (mediante el parámetro ColorMode) y la contrucción del filtro para periodos superiores.
