ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Arnaud Legoux y Dimitris Kouzis-Loukas
Esta Media Móvil utiliza una curva de distribución Normal (Gaussiana) que puede ser puesta por el parámetro Offset de 0 a 1. Este parámetro permite regular la suavidad y la alta sensibilidad de la Media Móvil. Sigma es otro parámetro que es responsable de la forma de los coeficientes de la curva. Una descripción más detallada de ALMA se puede encontrar en el sitio web del autor.
Existe la posibilidad de resaltar la dirección de la tendencia por el color. También se usa un algoritmo incorporado para el dibujado del indicador en marcos de tiempo mayores.
