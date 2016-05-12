und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_2pbIdealXOSMA - Experte für den MetaTrader 5
- 865
-
Der Exp_2pbIdealXOSMA Expert Advisor basiert auf dem Indikator 2pbIdealXOSMA. Es wird ein handelt Signal erzeugt wenn eine Bar schließt und das Histogramm seine Richtung ändert.
Platzieren Sie die kompilierte Datei 2pbIdealXOSMA.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1167
