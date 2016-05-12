CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_2pbIdealXOSMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
exp_2pbidealxosma.mq5 (7.84 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
2pbidealxosma.mq5 (9.79 KB) ansehen
Der Exp_2pbIdealXOSMA Expert Advisor basiert auf dem Indikator 2pbIdealXOSMA. Es wird ein handelt Signal erzeugt wenn eine Bar schließt und das Histogramm seine Richtung ändert.

Platzieren Sie die kompilierte Datei 2pbIdealXOSMA.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet. 

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

 Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1167

