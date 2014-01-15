CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_2pbIdealXOSMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
927
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_2pbIdealXOSMA se baseia no indicador 2pbIdealXOSMA. Um sinal é formado após o fechamento da barra e se o histograma alterar sua direção.

Coloque o arquivo compilado 2pbIdealXOSMA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1167

Ind - CosmoGround Ind - CosmoGround

O indicador do céu estrelado sobre um fundo negro do gráfico.

Filtro Adaptativo de Laguerre Filtro Adaptativo de Laguerre

Filtro adaptativo com a capacidade de calcular o polinomial de Laguerre de qualquer ordem.

ALMA (Média Móvel de Arnaud Legoux) ALMA (Média Móvel de Arnaud Legoux)

Média Móvel Ponderada com um atraso regulado usando uma curva de distribuição normal (ou de Gauss) como função dos coeficientes de peso.

VFractals VFractals

O indicador VFractals marca o nível do fractal formado na barra com um volume maior do que o volume médio das últimas três barras do fractal.