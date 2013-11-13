请观看如何免费下载自动交易
Exp_2pbIdealXOSMA - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1623
- 等级:
-
- 已发布:
已更新:
此 Exp_2pbIdealXOSMA 自动交易程序是基于 2pbIdealXOSMA 指标。在柱线收盘时，如果柱状线方向改变，则产生执行交易的信号。
放置 2pbIdealXOSMA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
2pbIdealXOSMA
此 2pbIdealXOSMA 指标呈现 MACD 柱状线，基于 2pbIdeal1MA 和 2pbIdeal3MA 指标。MaTMFI
此为平滑与慢速的真实 MFI 指标版本。
KPrmSt
Cynthia Case 随机振荡器。Exp_JBrainSig1_UltraRSI
此 Exp_JBrainSig1_UltraRSI 自动交易程序使用 JBrainTrend1Sig 和 UltraRSI 指标的数值来分析市场状态。