到包裹
EA

Exp_2pbIdealXOSMA - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1623
等级:
(18)
已发布:
已更新:
exp_2pbidealxosma.mq5 (13.49 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
2pbidealxosma.mq5 (15.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_2pbIdealXOSMA 自动交易程序是基于 2pbIdealXOSMA 指标。在柱线收盘时，如果柱状线方向改变，则产生执行交易的信号。

放置 2pbIdealXOSMA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1167

