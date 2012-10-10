CodeBaseРазделы
Exp_2pbIdealXOSMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2895
(18)
Эксперт Exp_2pbIdealXOSMA построен на основе показаний индикатора 2pbIdealXOSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения гистограммы.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора 2pbIdealXOSMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

