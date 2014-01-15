Autor real:

sanyooooook

El indicador VFractals marca el nivel del fractal formado en la barra con un volumen mayor que el volumen promedio de las últimas 3 barras del fractal.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 10.06.2010.

Fig.1 El indicador VFractals.