VFractals - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1162
(17)
vfractals.mq5 (7.51 KB) ver
Autor real:

sanyooooook

El indicador VFractals marca el nivel del fractal formado en la barra con un volumen mayor que el volumen promedio de las últimas 3 barras del fractal.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 10.06.2010.  

Fig.1 El indicador VFractals.

