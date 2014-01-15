Mira cómo descargar robots gratis
Ind - CosmoGround - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1101
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de cielo estrellado sobre un fondo negro Reemplaza el fondo negro habitual del gráfico con un cielo esrellado, con estrellas parpadeantes y fugaces.
Ayuda a tener emociones positivas durante el trading.
Parámetros externos:CountStars- Número de estrellas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1183
