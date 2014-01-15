CodeBaseSecciones
Indicadores

Ind - CosmoGround - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Andruschenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1101
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Indicador de cielo estrellado sobre un fondo negro Reemplaza el fondo negro habitual del gráfico con un cielo esrellado, con estrellas parpadeantes y fugaces.

Ayuda a tener emociones positivas durante el trading.

Ind - CosmoGround

Parámetros externos:

CountStars- Número de estrellas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1183

