コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_2pbIdealXOSMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
776
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_2pbidealxosma.mq5 (7.84 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
2pbidealxosma.mq5 (9.79 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_2pbIdealXOSMAエキスパートアドバイザーは2pbIdealXOSMA指標に基づいて描画されます。ヒストグラムが方向を変えた場合、取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされた2pbIdealXOSMA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1167

日中の価格帯 日中の価格帯

この指標は日中の最高値と最安値を計算して2つのセットの線として表示します。

SuperZigZag SuperZigZag

ポイントで「重要な動き」を指定する能力を持つジグザグ。

回帰分析アラート 回帰分析アラート

4種類（線形、二次、対数および指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択するbarmenterosオリジナル指標の変更アラート。

NonLagMA NonLagMA

重み係数の線として減衰余弦波を使用した最小限の遅れを持つ加重移動平均。