Exp_2pbIdealXOSMAエキスパートアドバイザーは2pbIdealXOSMA指標に基づいて描画されます。ヒストグラムが方向を変えた場合、取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされた2pbIdealXOSMA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート