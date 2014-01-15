Pon "Me gusta" y sigue las noticias
20_200 expert_v4.2_AntS - Asesor Experto para MetaTrader 5
1507
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es AntS, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/7891.
Cómo funciona
Si el precio sube, se hace compra, si cae, se hace una venta. Cuando hay pérdida, los lotes se deben aumentar. El movimiento del precio se determina por dos barras con desplazamiento t1 y t2 (precios de apertura), si la diferencia de precios es mayor que Delta_L (para una compra) y Delta_S (para una venta), entonces se abre posición.
La imagen muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias, Fig. 2 muestra los resultados del probador de estrategias.
Fig. 1. Transacciones en el probador de estrategias con el Asesor Experto.
Fig. 2. Resultados del Asesor Experto para el último mes (09.2012) en EURUSD M15.
Parámetros
- t1 - Barra de inversión primera.
- t2 - Barra de inversión segunda.
- Delta_L - Diferencia de precios entre las barras segunda y primera para entrar en largo (compra).
- Delta_S - Diferencia de precios entre las barras primera y segunda para entrar en corto (venta).
- TakeProfit_L - Take Profit en puntos para largo.
- StopLoss_L - Stop Loss en puntos para largo.
- TakeProfit_S - Take Profit en puntos para corto.
- StopLoss_S - Stop Loss en puntos para corto.
- Lots - Volumen de la posición inicial cuando AutoLot=false.
- AutoLot - Entrada de lotes proporcional.
- BigLotSize - Coeficiente de multiplicación de lotes tras una pérdida.
- OneMult - Multiplicación uno de un lote. Después de una pérdida el lote es multiplicado con el lote de las posiciones de apertura del Asesor Experto para obtener ganancias. Si es false, entonces cada nueva posición de apertura se multiplica.
- TradeTime - Hora de entrada al mercado.
- MaxOpenTime - Tiempo de vida máximo para las posiciones (en horas).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1160
