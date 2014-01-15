El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es AntS, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/7891.

Cómo funciona

Si el precio sube, se hace compra, si cae, se hace una venta. Cuando hay pérdida, los lotes se deben aumentar. El movimiento del precio se determina por dos barras con desplazamiento t1 y t2 (precios de apertura), si la diferencia de precios es mayor que Delta_L (para una compra) y Delta_S (para una venta), entonces se abre posición.

La imagen muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias, Fig. 2 muestra los resultados del probador de estrategias.



Fig. 1. Transacciones en el probador de estrategias con el Asesor Experto.



Fig. 2. Resultados del Asesor Experto para el último mes (09.2012) en EURUSD M15.



Parámetros