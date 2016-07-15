このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はAntSでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com//ja/code/7891です。

動作法

価格が上昇すれば買い、下降したら売ります。損失後にはロットが増加されます。価格の動きをt1とt2シフト（始値）を持つ2つのバーで決定され、価格の差がDelta_L（買）及びDelta_S （売）を上回ればポジションが開かれます。

画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作を示しています。図2は、テスターの結果を示しています。



図1 エキスパートアドバイザーテスターでの約定



図2 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。



パラメータ