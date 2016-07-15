コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

20_200 expert_v4.2_AntS - MetaTrader 5のためのエキスパート

Dmitry Fedoseev
ビュー:
847
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はAntSでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com//ja/code/7891です。

動作法

価格が上昇すれば買い、下降したら売ります。損失後にはロットが増加されます。価格の動きをt1とt2シフト（始値）を持つ2つのバーで決定され、価格の差がDelta_L（買）及びDelta_S （売）を上回ればポジションが開かれます。

画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作を示しています。図2は、テスターの結果を示しています。


図1　エキスパートアドバイザーテスターでの約定

 
図2　 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。

パラメータ

  • t1 - 1番目のバーの反転
  • t2 - 2番目のバーの反転
  • Delta_L - 買いの1番目と2番目の価格の差
  • Delta_L - 売りの1番目と2番目の価格の差
  • TakeProfit_L - 買いのポイント単位での決済指値.
  • StopLoss_L - 買いのポイント単位での決済逆指値
  • TakeProfit_S - 売りのポイント単位での決済指値.
  • StopLoss_L - 売りのポイント単位での決済逆指値.
  • Lots - AutoLot=falseの場合の初期ポジション取引量
  • AutoLot - 比例ロット入力
  • BigLotSize - 損失の後にロットを乗算する係数
  • OneMult - ロットの1回の乗算損失の後にはロットが乗算されエキスパートアドバイザーは利益のためにポジションが開きます。falseの場合新しいポジションのそれぞれが乗算されます。
  • TradeTime - 市場参入時刻
  • MaxOpenTime - （時間単位）のポジションの最大寿命

