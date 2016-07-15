無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
20_200 expert_v4.2_AntS - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はAntSでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com//ja/code/7891です。
動作法
価格が上昇すれば買い、下降したら売ります。損失後にはロットが増加されます。価格の動きをt1とt2シフト（始値）を持つ2つのバーで決定され、価格の差がDelta_L（買）及びDelta_S （売）を上回ればポジションが開かれます。
画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作を示しています。図2は、テスターの結果を示しています。
図1 エキスパートアドバイザーテスターでの約定
図2 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。
パラメータ
- t1 - 1番目のバーの反転
- t2 - 2番目のバーの反転
- Delta_L - 買いの1番目と2番目の価格の差
- Delta_L - 売りの1番目と2番目の価格の差
- TakeProfit_L - 買いのポイント単位での決済指値.
- StopLoss_L - 買いのポイント単位での決済逆指値
- TakeProfit_S - 売りのポイント単位での決済指値.
- StopLoss_L - 売りのポイント単位での決済逆指値.
- Lots - AutoLot=falseの場合の初期ポジション取引量
- AutoLot - 比例ロット入力
- BigLotSize - 損失の後にロットを乗算する係数
- OneMult - ロットの1回の乗算損失の後にはロットが乗算されエキスパートアドバイザーは利益のためにポジションが開きます。falseの場合新しいポジションのそれぞれが乗算されます。
- TradeTime - 市場参入時刻
- MaxOpenTime - （時間単位）のポジションの最大寿命
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1160
